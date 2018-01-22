الفلسطينيون ينتقدون خطاب بنس ويصفوه بالتبشيري

الشارقة 24 - د ب أ:

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، يوم الإثنين، الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أمام الكنيست الصهيوني ووصفه بـ"التبشيري".

وقال عريقات، وفقاً لتغريدة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن خطاب بنس التبشيري هو هدية للمتطرفين، ويثبت أن الادارة الأميركية جزء من المشكلة بدلاً من الحل.

وتابع أن رسالة بنس واضحة لبقية العالم: "أخرقوا القانون والقرارات الدولية وستقوم الولايات المتحدة بمكافأتكم".

وتظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة غزة وفي الضفة الغربية، احتجاجاً على زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى المنطقة وسياسات واشنطن المنحازة للكيان.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس أحمد بحر خلال تظاهرة في غزة إن زيارة بنس "غير مرحب بها"، معتبراً أنها تأتي ضمن محاولات الإدارة الأميركية لطمس القضية الفلسطينية وتهويد القدس.

وجدد بحر التأكيد على رفض الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، وشدد على أن قرار واشنطن "لا يغير من حقيقة التاريخ والدين شيئاً بأن القدس فلسطينية عربية"ز

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات بينها "الأرض لنا والقدس لنا"، و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وفي السياق، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية دعت لها الفصائل والمؤسسات في نابلس شمال الضفة الغربية، رفضاً لزيارة بنس.

وردد المشاركون هتافات منددة بالرئيس الأميركي ونائبه، وبالقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن القدس.

وقال أمين سر إقليم فتح في نابلس جهاد رمضان، إن الوقفة "جاءت لتقول لا لزيارة نائب الرئيس الأميركي وأن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للوصاية الأميركية وللاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف رمضان أن القدس "هي مفتاح الحرب والسلام، واعتراف أميركا بها عاصمة للكيان لن يغير من الحقيقة، وهي أن القدس مدينة عربية وعاصمة أبدية لفلسطين".

وكان متظاهرون فلسطينيون أحرقوا الليلة الماضية في محيط كنيسة المهد في مدينة بيت لحم صورا لنائب الرئيس الأميركي احتجاجاً على زيارته للمنطقة.

ودعت حركة فتح إلى إضراب تجاري في الأراضي الفلسطينية، يوم الثلاثاء، رفضاً لزيارة نائب الرئيس الأميركي.