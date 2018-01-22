برلين: تركيا تستخدم دبابات ألمانية في عمليتها ضد الأكراد

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد خبير أسلحة في الجيش الألماني، أن القوات المسلحة التركية تستخدم في عمليتها العسكرية ضد مسلحين أكراد في منطقة عفرين شمالي سوريا، دبابات ألمانية أيضاً.

وذكر الخبير يوم الإثنين في برلين، أن صور العملية العسكرية تظهر فيها دبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه 4" المنتجة في ألمانيا.

وكانت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نشرت صوراً للعملية العسكرية ظهرت فيها هذه الدبابات، وكذلك وكالات أنباء عالمية.

يذكر أن تركيا استخدمت من قبل دبابات من طراز "ليوبارد 2" خلال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.