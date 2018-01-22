مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمعارك في تعز

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت قوات الجيش اليمني، يوم الإثنين، بمقتل وإصابة عشرات العناصر من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك بمحافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش الوطني تمكنت وبدعم من التحالف العربي من تحرير قرى الهامد والشاذلية المشقر والكديحة والنجيبة ومزارع الرمة التابعة لمديرية المخا، شمال غرب تعز، في عملية التفاف ناجحة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة.

وأوضح البيان أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين خلال العملية الهجومية التي بدأت ليل الأحد، وذلك بهدف تأمين خط المخا الخوخة وطريق حيس شرقاً".

وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ الأحد.

وأوضح البيان، أنه وبتحرير تلك القرى وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية سيسهل الوصول لتحرير مديرية حيس وتأمين كل من خط حيس النجيبة، وخط المخا والخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.