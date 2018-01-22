الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في الحديدة

الشارقة 24 - د ب أ:



تمكنت قوات الجيش اليمني، يوم الإثنين، من السيطرة على مناطق جديدة كانت تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة، مدعومة بقوات التحالف العربي، تقدمت في مناطق الشاذلية والمشقر والقوادر والنجيبة، جنوب الحديدة، عقب معارك عنيفة بين الطرفين.



وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية، في حين شهدت تلك المناطق هروباً جماعياً للميليشيات الانقلابية.