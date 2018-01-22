تركيا تجدد رفضها مشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي في مؤتمر سوتشي

الشارقة 24 - د ب أ:



جددت الخارجية التركية، يوم الإثنين، تأكيدها رفض مشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري في مؤتمر الحوار السوري الذي تستضيفه سوتشي، الأسبوع المقبل.



ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر في الخارجية التركية القول: "أكدنا مجدداً رفضنا القاطع لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي ومن يمت إليه بصلة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية".



ونفى صحة "ادعاءات تفيد بإعطائهم تعهدات لروسيا باقتصار العمليات العسكرية للجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية على منطقة عفرين فقط".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق، أن روسيا تعتزم دعوة ممثلين عن الأكراد لمحادثات السلام المقررة في سوتشي حول الأزمة السورية.



ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول: "تم إدراج ممثلين عن الأكراد في قائمة السوريين المدعوين بمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"، وشدد على ضرورة ضمان دور للأكراد في التسوية السياسية للأزمة.