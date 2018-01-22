الأكراد يدعون واشنطن للاضطلاع بمسؤولياتها إزاء عفرين

الشارقة 24 – أ ف ب:



دعت قوات سوريا الديموقراطية، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أبرز داعميها في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، بعد الهجوم التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.



وقال المتحدث الرسمي كينو غابرييل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادة هذه القوات في مدينة عين عيسى إن "التحالف الدولي، شريكنا في مكافحة الإرهاب، والذي خضنا سوية معارك مشرفة لدحر الإرهاب، وشارف على إعلان النصر النهائي، يعلم بكل جلاء أن التدخل التركي جاء لإفراغ هذا النصر من مضمونه"، وشدد على أن التحالف مدعو للاضطلاع بمسؤولياته تجاه قواتنا وشعبنا في عفرين.



ووصفت قوات سوريا الديموقراطية في بيانها، الهجوم التركي بـ "الهمجي"، وبأنه "دعم واضح وصريح لتنظيم "داعش" الإرهابي" هدفه إتاحة الفرصة للتنظيم الإرهابي لالتقاط أنفاسه، من خلال استهداف مقاطعة عفرين وإشغال قواتنا بالدفاع عنها.



واعتبرت قوات سوريا الديموقراطية أن "روسيا الاتحادية وعبر مؤسساتها الرسمية مدعوة لتوضيح الموقف الصريح إزاء هذا العدوان التركي"، وأعربت عن قناعتها الكاملة بأن تركيا ما كانت أن تتجرأ على قصف قرانا ومدننا، إلا لأن روسيا الاتحادية قد تنصلت من التزاماتها الأخلاقية ومنحت الضوء الأخضر لهؤلاء بتحليق طيرانهم في أجواء عفرين.