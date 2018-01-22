طرد نواب عرب من الكنيست قبل خطاب بنس

الشارقة 24 – أ ف ب:



طرد نواب عرب من الكنيست الصهيوني، يوم الإثنين، قبل لحظات من بدء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خطابه، بعد احتجاجهم.



ووسط تصفيق نواب الكنيست الصهاينة ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لصعود بنس على المنصة، طرد حراس صهاينة النواب العرب، وهم من القائمة المشتركة، وقاموا بإخراجهم بالقوة.



وقالت عضو الكنيست العربية عايدة توما من القائمة العربية المشتركة ممثلة فيها عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: "عندما بدأ مايك بنس بالحديث قمنا النواب العرب من القائمة المشتركة بشكل تظاهري، البعض حمل صوراً لمدينة القدس كتب عليها القدس عاصمة فلسطين، وقام حرس الكنيست بدفعنا نحو الخارج بقوة، وقاموا بتمزيق الصور وطردنا".



وأكدت عايدة توما "كان لدينا رسالة، من المهم إرسالها وهي ليس هناك أي احتفال بوجود بنس، وأنه هناك جمهور يرفض أن يستقبله بحفاوة وأن وجوده خطر".