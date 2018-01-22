بنس يتعهد بافتتاح السفارة الأميركية في القدس العام المقبل

الشارقة 24 – أ ف ب:



تعهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، يوم الإثنين، في خطاب ألقاه أمام الكنيست الصهيوني بأن السفارة الأميركية ستفتح أبوابها في القدس قبل حلول نهاية العام المقبل، بموجب قرار نقلها الشهر الماضي بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة للكيان.



وقال بنس "القدس عاصمة الكيان، ولهذا وجه الرئيس ترامب تعليماته لوزارة الخارجية للبدء فوراً بالتحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس"، وسط تصفيق الحضور.



وأضاف "في الأسابيع المقبلة، ستقدم الإدارة خطتها لفتح سفارة الولايات المتحدة في القدس، وستفتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل".



وزعم بنس، أن ترامب قام الشهر الماضي "بتصحيح خطأ عمره 70 عاماً، وأبقى على كلمته للشعب الأميركي عندما أعلن أن الولايات المتحدة ستعترف أخيراً بأن القدس عاصمة الكيان".



وحث بنس أيضاً المسؤولين الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الصهيوني.



على صعيد آخر، أكد نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة، لن تسمح أبداً لإيران بحيازة سلاح نووي، وقال "لدي وعد رسمي للكيان، ولكل الشرق الأوسط والعالم، الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لإيران بحيازة سلاح نووي".



وأكد بنس أن "الاتفاق النووي مع إيران هو كارثة والولايات المتحدة لن تصادق بعد الآن على هذا الاتفاق الخاطئ"، وتابع "ما لم يتم تصحيح الاتفاق النووي الإيراني، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب فوراً من الاتفاق النووي الإيراني".