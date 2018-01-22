القوات التركية تتوغل في سوريا وتشتبك مع مسلحين أكراد

الشارقة 24 – رويترز:

اشتبك الجيش التركي وحلفاؤه من المعارضة السورية مع مسلحين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة في منطقة عفرين بسوريا، أمس الأحد، لتكثف أنقرة حملتها المستمرة منذ يومين على مقاتلي وحدات حماية الشعب والتي فتحت جبهة جديدة في الحرب الأهلية بسوريا.

وفي ظل دعوات أميركية إلى ضبط النفس، قصفت المدفعية التركية مواقع لوحدات حماية الشعب، بينما أُطلقت صواريخ من داخل سوريا على بلدتين تركيتين على الحدود مما أسفر عن إصابة العشرات، وفقاً لما ذكره شاهد ومكتب رئيس البلدية.

وبدأت تركيا حملتها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة بشمال غرب سوريا، السبت، بشن هجمات بالمدفعية والطائرات على مواقعهم في عفرين في عملية أطلقت عليها اسم "عملية غصن الزيتون".