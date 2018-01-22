تركيا تندد بنقل فرنسا عملية عفرين للأمم المتحدة

من عناصر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا على مقربة من عفرين

الشارقة 24 - د ب أ:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن نقل فرنسا أو أي دولة أخرى عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية إلى الأمم المتحدة، يعد بمثابة اصطفاف إلى جانب المسلحين، وليس إلى جانب دولة حليفة.

وأكد مولود جاويش أوغلو، في تصريحات للصحافيين بالعاصمة العراقية بغداد، أنّه في حال ذهاب فرنسا أو أي دولة أخرى إلى الأمم المتحدة، ستتعامل معها تركيا باعتبارها دولة وقفت مع تنظيم إرهابي ضدها.

ولفت جاويش أوغلو إلى العلاقات الجيدة التي تربط فرنسا بتركيا، واللقاءات الثنائية التي تعقد بين الجانبين على مستوى القادة، قائلاً: "في مثل هذه الأوضاع محاربة الإرهاب لا ننتظر من فرنسا إلا الدعم، لا نريد لها أن تكون في صف تنظيم إرهابي".