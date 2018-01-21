إثيوبيا ترفض الدعوة لتحكيم البنك الدولي في نزاع سد النهضة

الشارقة 24 – رويترز:

رفض رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في نزاع على سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

واختلف البلدان على إنشاء سد النهضة الإثيوبي، إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر المتدفقة من أعالي الحبشة عبر الأراضي السودانية.

أما إثيوبيا التي تسعي لكي تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، فتقول إن السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار لن يؤدي إلى ذلك.

ولفك الجمود الذي استمر أشهر في المحادثات على صياغة دراسة لآثاره البيئية، اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري في أواخر الشهر الماضي السماح للبنك الدولي بالإسهام في تسوية النزاع.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلي مريم قوله: "طلب الدعم المهني شيء ونقل التحكيم إلى مؤسسة شيء آخر، ولذلك قلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا".

ونقلت الوكالة عن هايلي مريم قوله لدى عودته من القاهرة يوم الجمعة إنه يرفض الاقتراح، وأضاف "من الممكن التوصل لاتفاق من خلال التعاون وبروح الثقة".