الجبير: وزراء خارجية الدول الإسلامية أجمعوا على قرار قوي يدين إيران

الشارقة 24 – وام:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن وزراء الخارجية في الدول الإسلامية أجمعوا على قرار قوي يدين إيران مرة ثانية على السياسات التي تتبعها ويُطلب منها الكف عن ذلك مجدداً الاستمرار في التصدي لهذه السياسات العدوانية.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقد اليوم عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض": إن إيران لم تلتزم بالمعاهدات الدولية في حسن الجوار ومستمرة في دعمها للإرهاب وانتهاكها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية، مؤكداً على سجلها الحافل من الدمار والخراب والقتل في المنطقة وفي العالم الإسلامي.

وأوضح الجبير أن التشاورات مستمرة بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والمبعوث الأممي والدول الكبرى عبر اللجنة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالنسبة للخيارات أو الآليات أو الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم العملية السياسية في الأمام وفتح المجال لإيجاد حل سياسي في اليمن، والتشاور قائم، وستتضح الأمور حين اكتمالها.

وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين من جانبه، عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة هذا المؤتمر الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية، مبيناً أن المؤتمر الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية ومجموعة الاتصال فيما يتعلق باليمن ودعوة الحكومة السعودية عبر وزارة الخارجية جاءت لتؤكد حق المملكة العربية السعودية على إدانة الحوثي ومن يمده بالمال والسلاح والغطاء السياسي والإعلامي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها كدولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، مبيناً أن هذا يعطي الحق للمملكة في أن تتصرف بشرعية إسلامية بالإضافة إلى الشرعية الدولية في المحافظة على سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها.. وهذا أصبح حق أساساَ موجود ولكن اُكِّد عليه في هذا المؤتمر الوزاري.

وأوضح أن الأهمية الأخرى لهذا المؤتمر أن الجميع حضر وأجمعوا على هذه الإدانة، والذي يعكس ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي تدعو إليه وهو احترام الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين هذانِ مبدئان أساسيان في المنظمة كما هو الحال بنسبة للأمم المتحدة.