تونس تقتل الأمير الجديد لتنظيم "القاعدة" الإرهابي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأحد، أن القوات الخاصة قتلت الزعيم الجديد لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الإرهابي، في نفس العملية التي قتل فيها يوم السبت أيضاً مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم التنظيم الإرهابي.

وقال مسؤول حكومي إن القوات التونسية قتلت بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين، بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس، بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبي وهو جزائري هو "الذراع اليمنى لعبد الودود"، مضيفاً أنه انضم إلى الجماعات المتشددة في الجبال منذ كان عمره 15 عاماً، قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية يوم الأحد: إن قواتها عثرت على "جثة إرهابي آخر خطير اسمه البشير بن الناجي وهو جزائري الجنسية وهو أمير سرية عقبة بن نافع في جبل سمامة".

وأضافت أن البشير يبلغ من العمر 35 سنة ويُعرف بكنية حمزة النمر والتحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003".

والبشير يعتبر دليل كتيبة عقبة بن نافع في كل تنقلاتها بين تونس والجزائر لمعرفته الواسعة بكافة المسالك الجبلية بين البلدين.

وصادرت القوات بندقيتي كلاشنيكوف وقنبلة يدوية أثناء العملية.