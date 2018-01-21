واشنطن تحث أنقرة على ضبط النفس في عمليتها العسكرية بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

حثت الولايات المتحدة تركيا حليفتها في منظمة حلف شمال الأطلسي، يوم الأحد، على "ضبط النفس" والحد من عمليتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية هجوماً على مسلحين أكراد مدعومين من واشنطن تسعى إلى طردهم من المنطقة الحدودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحدث هاتفياً مع نظيريه التركي والروسي، يوم السبت، ليعبر لهما عن القلق من الوضع.

وأضافت ناورت، أنه بينما تدعم واشنطن المخاوف الأمنية المشروعة التي تنتاب أنقرة، "نحث تركيا على التحلي بضبط النفس وضمان بقاء عملياتها العسكرية محدودة في نطاقها ومدتها والحرص على تجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين بعفرين".