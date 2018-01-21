عبد الله الثاني: القدس يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية

الشارقة 24 – رويترز:

أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مخاوفه، يوم الأحد، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، قائلا إن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال محادثاته مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في عمان، ذكر العاهل الأردني أن الحل الوحيد للصراع الصهيوني الفلسطيني هو حل الدولتين، وقال "القرار الأميركي بشأن القدس لا يأتي نتيجة تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الصهيوني".

وأبلغ بنس العاهل الأردني أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وقال "نحن لا نتخذ قرارا بشأن الحدود والوضع النهائي، فتلك مسائل تحددها المفاوضات".

وقال الملك عبد الله إن التحرك الأميركي سيغذي التشدد ويشعل التوتر في العالمين الإسلامي والمسيحي، وأضاف "بالنسبة لنا القدس مسألة رئيسية للمسلمين والمسيحيين مثلما هي لليهود، إنها قضية رئيسية للسلام في المنطقة".