النظام السوري يعلن سيطرته الكاملة على مطار أبو الظهور العسكري

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الجيش السوري، سيطرته الكاملة على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا .

وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان لها يوم الأحد: "استعادت قواتنا بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري و300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيمات المسلحة فيها".

وأكدت قيادة الجيش السوري أن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون في المنطقة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة "أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة لها".

ويعتبر مطار أبو الظهور ثاني أكبر مطار عسكري سوري في الشمال السوري، وسيطرت عليه فصال المعارضة في سبتمبر 2015 ويوجد فيه 22 مدرجاً ويبعد 50 كيلومتراً عن مدينة إدلب وتبلغ مساحته 8 كيلومترات مربعة تقريباً.