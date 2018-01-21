"الخارجية الكويتية" تستدعي سفير الفلبين

الشارقة 24 – كونا:

قال خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي إنه تم استدعاء سفير جمهورية الفلبين حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الذي أبلغه بالأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة.

وأشار الجارالله إلى أن الخارجية أوضحت للسفير أن ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم وفقاً للقوانين المعمول بها قد ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار.

وذكر الجار الله أنه تم التأكيد على أن وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات.. مبدياً الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية كما هو معمول به حالياً لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها.

وأفاد أن وزارة الخارجية طلبت من سفير الفلبين بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على العمالة الفلبينية موضحاً أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي غداً وزير خارجية الفلبين وعدد من المسؤولين هناك لذات المسعى.