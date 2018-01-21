دعوات دولية لوقف الهجوم التركي على عفرين السورية

الشارقة 24 – وكالات:

حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، من مخاطر لا يمكن توقعها بسبب المواجهة العسكرية بين تركيا ووحدات كردية في شمال سوريا.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد: "ننظر بقلق إلى شمال سوريا"، وتابع "الجانبان كلاهما، اللذان يقاتلان بعضهما البعض الآن، كانا قد بذلا جهوداً كبيرة في الحرب على إرهاب "داعش" وقدما خلال ذلك تضحيات كبيرة".

ورأى غابريل أنه بعد النجاح الذي تحقق في محاربة "داعش"، فإن سوريا تحتاج إلى خطوات أخرى على طريق الاستقرار والسلام"، والمواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه سوريا"، لافتاً إلى أن الناس هناك عانت بما فيه الكفاية.

وأضاف غابريل أن جهود الجميع يجب في النهاية أن تستهدف تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، منوهاً إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أجندة الجولة التالية من محادثات سوريا، والتي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في فيينا.

من جانبها، حضت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، تركيا على إنهاء عملياتها ضد الفصائل الكردية في سوريا، وقالت إن ذلك يضر بجهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزيرة عبر قناة "فرانس 3": "يجب أن نعود إلى المهم، أي مكافحة الإرهاب، ويجب وقف جميع هذه المعارك، خصوصاً الجارية حالياً بصورة فظيعة في سوريا في جيب إدلب أو غيره".

وتابعت أن العملية التركية في عفرين قد "تُبعد القوات المقاتلة الكردية المنخرطة بزخم إلى جانب التحالف الذي تنتمي إليه فرنسا، عن المعركة الأساسية" ضد الإرهاب، وأضافت "علينا ألا ننسى أننا نتحدث عن القوات الكردية السورية، ويبدو لي أن ما يقلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو القوات الكردية التركية".

كما طالبت الخارجية الفرنسية تركيا توخي "ضبط النفس" في تحركها، مشددة في بيان على الأولوية القصوى لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد "داعش".

من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أنها تتابع التطورات في مدينة عفرين السورية بقلق بالغ، وأعربت عن أملها في إنهاء العمليات التركية ضد المدينة، التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد على وجه السرعة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الوزارة، القول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب وقلق التطورات الجارية في المدينة السورية، وتأمل بانتهاء هذه العمليات فوراً والحيلولة دون تعميق وتوسيع الأزمة في المناطق الحدودية التركية السورية".

وحذر المتحدث من أن "استمرار الأزمة في عفرين يمكن أن يؤدي من جديد إلى تقوية الجماعات التكفيرية الإرهابية في مناطق شمال سوريا، وأن يشعل نيران الحرب والدمار في هذا البلد مرة أخرى".

وأكد أن إيران "تؤكد بقوة على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية والحيلولة دون تصعيد الأزمة الإنسانية، والحفاظ على أرواح المواطنين السوريين الأبرياء، وتتوقع من جميع الدول وخاصة تركيا باعتبارها إحدى الأطراف الضامنة لمسار أستانا، البقاء ملتزمة بالحل والتسوية السياسية للأزمة السورية وأن تستمر في أداء دورها البناء ومسؤوليتها المهمة لحل وتسوية الأزمة السورية سياسياً".