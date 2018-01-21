الجيش السوري الحر: 25 ألف مقاتل يدعمون تركيا في عملية عفرين

الشارقة 24 – رويترز:

قال قائد بغرفة عمليات الجيش السوري الحر، يوم الأحد، إن نحو 25 ألفاً من قواته، يشاركون في العملية العسكرية التركية بشمال سوريا، بهدف استعادة السيطرة على القرى والبلدات العربية التي استولت عليها وحدات حماية الشعب الكردية قبل نحو عامين.

وأضاف الرائد ياسر عبد الرحيم، وهو أيضاً قائد فيلق الشام الذي يعتبر مكوناً رئيسياً في الجيش السوري الحر وفي غرفة عمليات الحملة، أن المسلحين لا يعتزمون دخول مدينة عفرين، ولكن فقط محاصرتها وإرغام وحدات حماية الشعب الكردية على المغادرة.

وأوضح عبد الرحيم أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية يتمثل في استعادة السيطرة على تل رفعت، وهي بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من عفرين، وسلسلة من القرى العربية كان الأكراد سيطروا عليها في فبراير 2016، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على الخروج منها.