القوات التركية تسيطر على أول قرية في ريف عفرين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية تمكنت بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية الموالية لأنقرة، من السيطرة على أول قرية في ريف عفرين شمال غربي سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان دخول أول قوات برية تركية للمنطقة الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد.

وأوضح أن القوات التركية والقوات الموالية لها تمكنت من السيطرة على قرية شنكال، ونقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة بين الطرفين، في محاولة من المسلحين الأكراد استعادة السيطرة على القرية.

وأعلن الجيش التركي أن طائراته الحربية قصفت 45 هدفاً في منطقة عفرين السورية، يوم الأحد، بينما توغلت قواته البرية في المنطقة في إطار عملية غصن الزيتون، التي تستهدف فصيلاً كردياً تسانده الولايات المتحدة.

وأضافت القوات المسلحة التركية في بيان أن 32 طائرة حربية، نفذت الضربات الجوية التي استهدفت أماكن إيواء ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.