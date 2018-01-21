مقتل 5 خبراء حوثيين في زراعة الألغام

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت قوات الجيش اليمني، يوم الأحد، بمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية من الميليشيات الحوثية، وأسر سادس بمحافظة حجة.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، إن أربعة زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة اشتبكت صباح الأحد مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للميليشيات الحوثية، وذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية.

وأكد البيان أن القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأضاف البيان أن هذه المجموعات تم التعامل معها والتصدي لها أثناء زراعتها لعشرات الألغام البحرية، وأن العمل جار لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة، وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي وكذا خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

وبحسب البيان، "فإن المليشيات تسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر في مياه البحر الأحمر، وأن أحد هذه الألغام أودى بحياة ثمانية صيادين كانوا على متن قارب صيد قبل حوالي عام بالقرب من جزيرة الفشت اليمنية التابعة لميدي".