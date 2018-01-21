الأسد يعتبر العملية التركية في عفرين عدواناً غاشماً

عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا على مقربة من عفرين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، رفضه للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات التركية على مدينة عفرين، ووصفها بـ "العدوان الغاشم".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد قوله، خلال استقباله، كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران والوفد المرافق له، إن "العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا والتي بنيت أساساً على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها".

من جانبه، أكد خرازي أهمية الاستمرار في تبادل وجهات النظر والتعاون الوثيق بين سوريا وإيران.