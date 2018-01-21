المحكمة العراقية العليا تقضي بعدم تأجيل الانتخابات

الشارقة 24 – رويترز:

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو المقبل، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة 56 من الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها.

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان يوم الأحد لإقرار 12 مايو المقبل موعداً للاقتراع، مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.

ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلاً تزايد شعبيته بين الأغلبية في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان يوم الخميس "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديموقراطي في العراق في الأمد البعيد".