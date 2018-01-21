إيران تؤكد دعمها للحوار بين بغداد وأربيل

الشارقة 24 – أ ف ب:

أبدت طهران، يوم الأحد، دعمها لجهود الحوار للخروج من الأزمة التي تسبب بها في العراق استفتاء الأكراد الذي نظم في سبتمبر الماضي، مؤكدة تمسكها بوحدة أراضي هذا البلد.

وتم تأكيد هذا الموقف خلال زيارة قام بها لطهران، رئيس وزراء المنطقة الكردية في شمال العراق نيجيرفان البرزاني.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني لبرزاني، أن طهران ستقوم بكل ما في وسعها لدعم الجهود لتبديد الخلافات بين بغداد وأربيل، والمساهمة في إنجاح الحوار الذي بدأ مؤخراً بين الحكومة العراقية وكردستان العراق.

وعزا شمخاني هذا الموقف إلى سياسة أربيل الجديدة التي تركز على التعاون والحوار مع بغداد.

وفي 13 الجاري، بحث وزير في الحكومة الكردية مع السلطات العراقية المركزية في الحصار الجوي الذي تفرضه بغداد على كردستان العراق منذ التأييد الساحق للاستقلال في الاستفتاء الذي نظم في هذه المنطقة نهاية سبتمبر 2017، وهي أول زيارة لوزير كردي إلى بغداد منذ تنظيم الاستفتاء.

ولدى استقباله برزاني، ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتمسك طهران بعراق موحد يعترف فيه بالحقوق الشرعية للأكراد، في إطار احترام الدستور ووحدة أراضي الدول.

واعتبر شمخاني أنه من غير المقبول أن تستخدم بعض المجموعات المضادة للثورة المنطقة الكردية في العراق قاعدة خلفية لقتل الجنود الإيرانيين والمواطنين.

وأكد البرزاني أن منطقة كردستان العراق لن تسمح لأحد باستخدام أراضيها لتهديد جمهورية إيران بأي شكل، مؤكداً أن ذلك خط أحمر لأربيل.