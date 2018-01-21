أردوغان يتوقع إنهاء التدخل العسكري التركي في سوريا قريباً

الشارقة 24 – وكالات:

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنهاء الهجوم العسكري الذي يشنه جيشه على قوات كردية في منطقة عفرين في شمال سوريا، في وقت قريب، بعد دخول قوات تركية برية إلى الأراضي السورية.

وقال أردوغان أمام أنصاره في محافظة بورصة شمال غرب تركيا: "ستنتهي هذه العملية خلال وقت قريب جداً"، بعدما أطلق الجيش التركي هجوما لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، من منطقة عفرين.

وأضاف أردوغان "بقينا على اتصال طوال الليل مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم ورئيس الأركان خلوصي أكار"، وحث مواطنيه على رفع الصوت بالدعاء، من أجل الجنود المشاركين في الهجوم.

كما حذر الرئيس التركي أكبر الأحزاب المناصرة للقضية الكردية في تركيا حزب الشعوب الديموقراطي من أي محاولة لتنظيم تظاهرات معارضة للهجوم، وقال "دعوني أؤكد لكم، أنتم مراقبون لحظة بلحظة، متوعداً "أيا كانت الساحة التي ستتجمعون فيها فستداهمكم قواتنا الأمنية".

وأضاف "حذار! إذا استجاب البعض لنداءات التظاهر، وارتكبوا خطأ الخروج إلى الشارع، فسيدفعون الثمن باهظاً".

وقال الرئيس التركي إنها القوات الكردية يجب ألا تعول على دعم واشنطن لكي تتغلب على تركيا، واتهم بعض حلفاء تركيا بتزويد وحدات حماية الشعب بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة محملة بأسلحة في تعليق موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.