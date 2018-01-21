لافروف وتيلرسون يبحثان الوضع في شمال سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الخارجية الروسية، يوم الأحد، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الوضع المتوتر في شمال سوريا.

وأضافت الخارجية الروسية أن المحادثة الهاتفية تطرقت أيضاً إلى محادثات السلام المزمع إجراؤها في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

وذكرت الخارجية أن لافروف أطلع نظيره الأميركي على التحضيرات لما يعرف بمؤتمر شعوب سوريا، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل المحادثة التي جرت السبت.

وتأمل موسكو في مشاركة واسعة النطاق من كل أطراف الصراع السوري في اللقاء الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يتم التفاوض خلال هذا اللقاء، وفقاً للتصورات الروسية، على ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب في سوريا.