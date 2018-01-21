أكد أنها ستتم على 4 مراحل...

يلدريم: هدف عملية عفرين إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

  • الأحد 21, يناير 2018 في 3:05 م
  • رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
    رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، أن العملية التركية في عفرين بشمال سوريا ستكون سريعة وتهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية.

الشارقة 24 – د ب أ:

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، بأن العملية التركية في عفرين بشمال سوريا ستكون سريعة وتهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول للصحافيين في إسطنبول أن الهدف الرئيسي للعملية هو ضمان أمن تركيا، موضحا أن العملية ستتم على أربع مراحل.

وهدد رئيس الوزراء التركي باستهداف أي دعم يمكن أن يقدم "للتنظيمات الإرهابية خلال العملية" وقال: "أي دعم سيقدم للإرهابيين في عفرين هو هدف لهذه العملية".

وفي إشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن إطلاق وحدات حماية الشعب الكردية صواريخ باتجاه جنوب شرقي تركيا، أوضح يلدريم أن القصف أسفر بالفعل عن إصابة شخصين.

وأشار إلى أن قوات برية تركية دخلت إلى عفرين صباح الأحد.