الحكومة اليمنية تعلن رسمياً أول موازنة لها بعد انقلاب ميليشيا الحوثي

الشارقة 24 – واس:



أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة للعام 2018 بعد توقف دام ثلاث سنوات عقب اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014.

وأوضح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أن الموازنة الجديدة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب.

وأضاف أن مجلس النواب اليمني، سيعقد الشهر المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة.