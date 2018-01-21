الجيش اليمني يفكك متفجرات وصواريخ موجهة في مناطق محررة بصعدة

الشارقة 24 – واس:

قال الجيش اليمني، إن فرقاً هندسية تابعة له فككت أكثر من 70 لغماً أرضياً وعبوات ناسفة وصواريخ موجهة من المواقع التي تم تحريرها الأسبوع الماضي بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة نزع الألغام التابعة للواء 84 مشاة في البقع طهرت مساحات كبيرة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب وعليب وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع والطريق الدولي من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.

وأشار المصدر، في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن الفرق الهندسية فككت صواريخ تحكم عن بعد كانت تستخدمها الميليشيا الحوثية الانقلابية لمهاجمة تجمعات الجيش الوطني في البقع.

وأضاف أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.