تركيا تطلق "عملية غصن الزيتون" وتقصف عفرين السورية

الشارقة 24 – رويترز:

فتحت تركيا جبهة جديدة في الحرب السورية، أمس السبت، وشنت ضربات جوية على وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في منطقة عفرين، مما أثار احتمال زيادة حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي.

وأطلق الأتراك على العملية الجديدة اسم "عملية غصن الزيتون" وتواجه فيها أنقرة مقاتلين أكراد متحالفين مع الولايات المتحدة في وقت تقترب فيه العلاقات بين تركيا وواشنطن، العضوين في التحالف ضد تنظيم "داعش"، إلى نقطة الانهيار فيما يبدو.

وقال الجيش التركي إن الضربات أصابت نحو 108 أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.



وأشار مسؤول تركي كبير إلى أن الجيش السوري الحر، وهو جماعة مسلحة سورية معارضة مدعومة من تركيا، يقدم الدعم أيضاً لعملية الجيش التركي في عفرين.

وقال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم: "يجري إضعاف المنطقة بالمدفعية، المرحلة الأولى نفذتها القوات الجوية وتم تدمير كل الأهداف تقريباً".

وأضاف يلدريم أن القوات البرية ستبدأ من اليوم الأحد، تنفيذ "الأنشطة الضرورية" اعتماداً على التطورات في المنطقة.