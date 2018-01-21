السيسي يؤكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه السبت في القاهرة نائب الرئيس الأميركي والوفد المرافق له - إن تسوية النزاع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق سوى من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين.

وشدد على أن مصر لن تدخر جهداً لدعم هذه التسوية وعلى كافة الأطراف الدولية الراغبة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل لحل يضمن العيش في سلام وأمن لكافة شعوب المنطقة.

ولفت إلى أن موقف مصر في هذا الصدد ينبع من حقائق التاريخ ومن التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكداً أهمية استمرار الولايات المتحدة في القيام بدورها الحيوي في هذا الإطار.