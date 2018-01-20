الجامعة العربية تعلن مشاركتها في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

الشارقة 24 – وام:

أكد بيان أصدرته الجامعة العربية السبت، حول مشاركتها ببعثة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، بأن هذه المشاركة تأتي في إطار الحرص الكبير الذي توليه لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم الذي يأتي كخطوة مهمة في تعزيز مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في جمهورية مصر العربية.. منوهاً إلى أن الجامعة سبق وأن شاركت في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية لخريطة الطريق التي جرت على مدار عامي 2014 و2015.

وقال البيان إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلف السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال برئاسة البعثة، التي يجري تشكيلها حالياً من مجموعة من موظفي الأمانة العامة من مختلف الجنسيات العربية والذين سيتم توزيعهم على عدد من المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع وفقاً لخطة انتشار ستعد خلال الفترة المقبلة.