السيسي يعلن ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة رسمياً ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية.

وقال السيسي خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة: "يشهد الله أني ما قصرت لحظة في عملي".

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر السبت وحتى يوم 29 من الشهر الجاري في تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة من 16 مارس المقبل ولمدة 3 أيام بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، و26 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام داخل البلاد.

ووفق الدستور المصري، يحق للسيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد، لتولي فترة رئاسة ثانية وأخيرة مدتها 4 سنوات.