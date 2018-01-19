"فيدرالية حقوق الإنسان": الدوحة تدعم الإرهابيين تحت دعوى ديمقراطية غير موجودة

الشارقة 24 – وام:

اتهمت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان الدوحة بدعم الإرهابيين والمخربين تحت دعوى ديمقراطية لا أثر لها فى قطر، وفي ندوة نظمتها الفيدرالية وجه المشاركون نداء للمجتمع الدولي للحد من التدخلات الإيرانية بالمنطقة والضغط على الحكومة القطرية للكف عن مضايقة المعارضين، كما طالبوا بفتح ملف حقوق الإنسان في قطر بطريقة أكثر جدية والإنصات لضحايا البطش القطري .

ولفت المنسق العام للفيدرالية العربية سرحان الطاهر سعدي إلى التراجع الرهيب في الحريات وظاهرة إسقاط الجنسية والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية وإلى دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والقلاقل في العديد من دول المنطقة واستخدامها للتمويل بالمال عن طريق الفدية والإعلام كوسائل لدعم الجماعات الإرهابية في مختلف ربوع العالم باسم الديمقراطية التى لا يوجد لها أي أثر في قطر .

وأشار إلى قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر الداعم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية تمويلاً بالمال والسلاح والتنظير الفكري من أفراد وجمعيات لها صلات وثيقة بقطر .