السيسي: مصر لن تسمح بالمساس بحصتها في مياه النيل

الشارقة 24 – وام:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة خلال اليوم الثالث والأخير من مؤتمر حكاية وطن... إن الدولة تدير الملف بإدراك وتفهم متطلبات إثيوبيا في التنمية، إلا أن مصر لن تسمح بالإضرار بحصتها أو المساس بها، وشدد على أنه تم الاتفاق على هذه النقطة مع إثيوبيا.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على حجم المياه الذي سيقل مؤقتاً حتى ملء خزان سد النهضة.. لافتاً إلى أن مصر تنفذ في نفس الوقت أكبر برنامج لمعاجة مياه الصرف تحسباً لأي ظروف.

من جهة أخرى قال الرئيس المصري إن حجم ما ينفق حالياً على تنمية سيناء تصل قيمته إلى 250 مليار جنيه مصري مشدداً على أن الدولة المصرية لن تسمح باستمرار الإرهاب في سيناء، مطالباً الأهالي هناك بمساعدة الدولة.. وقال إنه سيتم استخدام عنف شديد وقوة غاشمة حقيقية حتى تعود الدولة لسيناء.