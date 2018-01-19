رئيس البرلمان العربي يزور الصين

الشارقة 24 – وام:

يبدأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 22 – 24 يناير، تلبيةً للدعوة من تشانغ ديجيانغ رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وقال السلمي في تصريح الجمعة "إنه سيجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوزير المسؤول عن الشرق الأوسط في الحكومة الصينية، لتمتين وتعزيز العلاقات بين العالم العربي والصين".

وأشار إلى أن الزيارة ستلقي الضوء على القضايا الكبرى والاستراتيجية والمهمة للعالم العربي، وفي مقدمتها تطورات الأحداث بشأن مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخطة تحرك البرلمان العربي بشأن قرار الرئيس الأميركي المرفوض حول بالقدس، وتداعيات القرار السلبية على عملية السلام .