وزير الدفاع التركي: عملية عفرين بسوريا بدأت "فعلياً"

دبابة تركية تصل إلى قاعدة عسكرية على الحدود التركية - السورية

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم الجمعة: إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت "فعلياً" بقصف عبر الحدود.

وقال جانيكلي لقناة الخبر التلفزيونية: "العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود، عندما أقول فعلياً لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت دون عبور للحدود".

وأضاف "سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا، لا يوجد بديل".

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية: إن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين في قصف بدأ عند منتصف الليل تقريباً.

ووصفت القصف بأنه الأعنف منذ صعدت تركيا تهديداتها بتنفيذ عمل عسكري ضد المنطقة الكردية.