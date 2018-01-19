السفير السعودي باليمن يلتقي قائد قوات التحالف في عدن

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، أمس الخميس، مقر قيادة التحالف العربي في عدن، حيث التقى قائد قوات التحالف العربي في عدن.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطط التنموية لإعادة الإعمار في المناطق المحررة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني جراء حصار ميلشيات الحوثي الإيرانية كما تم التطرق إلى دور التحالف العربي في دعم الشرعية ومحاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار.

واطلع سعادة السفير السعودي على الدور الإنساني والإغاثي والتنموي الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان في اليمن من خلال التخفيف عن الأشقاء اليمنيين قسوة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها حصار ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وأشاد السفير السعودي بالجهود الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي عبر تقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في اليمن.