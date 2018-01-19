السيسي: مصر لن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها عقب ثورة 30 يونيو

الشارقة 24 – وام:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأشقاء في الدول العربية، وقفوا إلى جانب مصر في وقت مهم جداً بعد ثورة 30 يونيو، موجهاً التحية والاحترام والتقدير لكافة الأشقاء، الذين وقفوا بجانب مصر والمصريين .

وقال السيسي: إن هذه الوقفة لم تكن بالأموال فقط، ولكن هناك من أرسل سفناً محملة بالبنزين والسولار لمصر لمدة عام بدون مقابل، وأرسلت أموالاً تم ضخها في البنك المركزي، وكل ذلك كان بلا مقابل، وشدد على أن مصر والشعب المصري لن ينسوا وقفة الأشقاء، مشدداً على أنها جاءت في وقت هام، في ظل ظروف كانت تمر بها مصر بعد ضرب السياحة والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر.

جاء ذلك، خلال جلسة حوار حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، عقدت على هامش اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والتي حضرها طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتخطيط والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي والتموين والشباب وعدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .

وقال الرئيس المصري: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية كانت ضرورية ولا بد من اتخاذها في ذلك التوقيت، وأشار إلى أن هذه الإجراءات هدفت إلى جعل مصر تقف على أرضية حقيقية لبناء دولة قوية اقتصادياً، مشيراً إلى أن المصريين دفعوا تكلفة ذلك، كما أن الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من نتائج الإصلاح الاقتصادي وقسوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وطالب السيسي المصريين بالتماسك والوحدة، مشدداً على ضرورة وجود وتشكيل وعي حقيقي لدى المواطنين المصريين، وأن يتحدثوا جميعاً كدولة وحكومة وقيادة بلغة واحدة، منوهاً إلى أن الدولة المصرية تواجه التحديات التي تعترضها بقوة وقسوة، لتوفير حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.