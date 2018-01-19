مقتل مغني راب ألماني "داعشي" في سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر موقع أميركي معني برصد المواقع الإرهابية عبر الإنترنت، يوم الخميس، أن الإرهابي ومغني الراب الألماني السابق دينيس كوسبيرت قتل في سوريا.

وأفاد مدير موقع "سايت إنتليجنس جروب" عبر تويتر، بأن كوسبيرت، الذي ترددت أنباء سابقة عن مقتله، قتل يوم الأربعاء في مدينة غرانيج بمحافظة دير الزور السورية، وفقاً لمنفذ إعلامي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال "سايت": إن التقرير الذي أفاد بمقتل كوسبيرت يبدو ذا مصداقية مقارنة بالتقارير السابقة، نظراً لما يحتويه من تفاصيل وصورة لكوسبيرت وهو جثة هامدة ملطخة بالدماء.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد مقتله من جانب تنظيم "داعش" نفسه.

واعتبرت أجهزة الاستخبارات الألمانية كوسبيرت "42 عاماً"، واسمه الحركي أبو طلحة الألماني، أداة دعائية خطيرة بسبب التأثير الذي كان يمارسه على الشباب الألمان كأحد رموز موسيقى الراب.

ويعتقد أن كوسبيرت، المولود في برلين وله أصول غانية، قد انضمام إلى "داعش" في 2014.

وسبق أن ظهر في مقاطع فيديو دعائية لـ "داعش"، ودعا فيها الألمان إلى الولاء لزعيم التنظيم الذي نصب نفسه خليفة.

وتم إدراج اسمه في 2015 إلى قائمة أميركية للإرهابيين المعروفين، كما أن اسمه مدرج على قائمة للأمم المتحدة عن الأشخاص الذين يمثلون تهديداً إرهابياً.