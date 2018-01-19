السلطات السودانية تعتقل صحافيين اثنين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مجلس الإعلام الخارجي، الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية، أن السلطات السودانية اعتقلت صحافياً يعمل مع وكالة رويترز، ومراسلاً لوكالة الصحافة الفرنسية، كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وكان آخر اتصال أجرته رويترز مع مراسلها في وقت مبكر يوم الأربعاء، قبل أن يتوجه لتغطية المظاهرات التي أدت إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

ولم يذكر مسؤول في مجلس الإعلام الخارجي، ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للصحافيين السودانيين.

وقال متحدث باسم رويترز "لا نعلم ملابسات الاعتقال ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن الموقف".

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية القبض على أحد صحافييها، وقالت إن إدارتها تدين اعتقاله وتطلب الإفراج عنه فوراً.