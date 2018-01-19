أميركا تجمد صرف مساعدات غذائية للفلسطينيين

الشارقة 24 – رويترز:





أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية، قيمتها 45 مليون دولار، تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين، في إطار الجهود التي تقودها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين: إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار تهدف إلى مساعدة الوكالة في التكهن، لكنها ليست ضماناً، وأضافت "لن نقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي لكن هذا لا يعني، وأود أن أوضح، هذا لا يعني أننا لن نقدمه في المستقبل".

وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة وهي أن "الأونروا"، تحتاج إلى إصلاحات قائلة: إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيراً عما كان عليه سابقاً، وإنه يجب أن "يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضاً، حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين".

وأضافت "نطلب من الدول أن تفعل المزيد، الأساس أننا لا نعتقد أننا يجب أن نكون المانح الرئيسي لكل منظمة على مستوى العالم".