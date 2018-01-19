الجيش اليمني يتقدم في محافظة الجوف

الشارقة 24 – بنا:

تواصل قوات الجيش اليمني، إحراز تقدم ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وذلك في معارك مستمرة لليوم الثاني على التوالي بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف: إن الجيش حرر مناطق عفي والقعيف والتمر، إضافة إلى جبل حبش الاستراتيجي المطل على عدة طرق، أهمها طريق الجوف وصعدة والخط الدولي والطريق الرابط ما بين مديرية خب والشعف ومديرية برط العنان.

وأكد العميد حنتف، أن قوات الجيش تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المديرية وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الانقلابية وفرار جماعي لعناصرها.