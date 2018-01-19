"مؤتمر الأزهر العالمي": القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين

الشارقة 24 – وام:

أكد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وأنها ليست فقط مجرد أرض محتلة أو قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية، بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس.

جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر في ختام أعماله الخميس بالقاهرة تحت عنوان "إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس" وتلاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وكان الأزهر الشريف نظم المؤتمر على مدى يومين بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة وفد من الإمارات يضم سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس هيئة الهلال الأحمر وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة النائبة عزة سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد المؤتمر على وثيقة الأزهر الشريف عن القدس الصادرة في 20 نوفمبر 2011 والتي شددت على عروبة القدس وكونها حرماً إسلامياً ومسيحياً مقدساً عبر التاريخ.