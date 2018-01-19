الأردن: "الاحتلال الإسرائيلي" يعبر عن أسفه وندمه الشديدين لحادثة السفارة بعمان

الشارقة 24 – وام:

قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أسفها وندمها رسمياً عن حادثة سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان، وحادثة الشهيد رائد زعيتر وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تلقت مذكرة رسمية من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي عبرت فيها عن أسف الحكومة وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة في عمان التي وقعت يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر.

وقال المومني إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعهدت رسمياً من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة بعمان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.