خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقي

الشارقة 24 – وام:



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمكتبه بقصر اليمامة في الرياض الخميس وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة العراقي، رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور سلمان الجميلي.



جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي، في تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.