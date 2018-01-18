"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً الأحد لبحث إطلاق "الحوثي" صاروخاً على الرياض

الشارقة 24 – واس:



أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية لبحث تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستياً على مدينة الرياض بناء على طلب المملكة العربية السعودية.



وسيسبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى المندوبين، لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري.



ومن المقرر أن يُدلي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة من الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية.



كما سيعقد فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن، اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري، لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.