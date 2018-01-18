استشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع "الاحتلال" في جنين بالضفة

خلال الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين

الشارقة 24 – وكالات:

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، في محافظة جنين بتهمة المسؤولية عن تنفيذ عملية قتل مستوطن في صرة الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب "أحمد نصر جرار 22 عاماً" استشهد خلال اشتباك في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العملية فلسطينيين اثنين وهدمت منزلي الفلسطينيين نصر جرار وصلاح جردات في مدينة جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة حتى انتهاء العملية العسكرية التي وصفتها بالكبيرة حيث دفعت قوات الاحتلال بأكثر من 120 آلية عسكرية إضافة إلى قوات خاصة.

واعترف الاحتلال بإصابة اثنين من جنوده في اشتباك مع المقاومين.