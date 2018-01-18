البشير يبحث العلاقات السودانية المصرية والأوضاع في المنطقة

الشارقة 24 – كونا:

أعلن السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، الأربعاء، أن الرئيس السوداني عمر البشير أمر الجهات المختصة بالعمل على حل القصايا العالقة مع مصر.

وقال السفير عبد الحليم للصحافين، إن الرئيس البشير عقد اجتماعاً معه، حيث تم بحث العلاقات السودانية المصرية في الوقت الحالي والأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن البشير أعرب عن ثقته في الدبلوماسية السودانية، وقدرتها على تأسيس علاقات مع دول الجوار تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن الرئيس البشير أمر الجهات المختصة بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاءه.

واستدعت الخارجية السودانية في الرابع من الشهر الجاري سفيرها بالقاهرة بغرض التشاور.