الأمم المتحدة ترحب بإيداع السعودية ملياري دولار ببنك اليمن المركزي

الشارقة 24 –وام:

رحب إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بقرار المملكة العربية السعودية إيداع ملياري دولار في بنك اليمن المركزي، الذي يأتي امتداداً لجهود المملكة الرامية لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني، ولما لذلك القرار من أثر إيجابي في دعم استقرار العملة اليمنية والاقتصاد اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته، لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

جاء ذلك في اجتماع سفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، يوم الأربعاء، بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بمشاركة مبعوث الأمين العام لمجلس "التعاون" في اليمن، والدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون.

واستعرض المبعوث الأممي، خلال الاجتماع، آخر التطورات السياسية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وأكد السفراء على دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأطلع سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر على قرار السعودية بإيداع 2 مليار دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، إضافة إلى الوديعة السابقة في البنك البالغة مليار دولار.

من جانبه، استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، الجهود التي تبذلها دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في كافة المحافظات اليمنية، مؤكداً موقف مجلس التعاون الداعم لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المُشار إليها.